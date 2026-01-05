Terreni agricoli svolta ad Alatri | ora si può edificare

A Alatri, i proprietari di terreni agricoli possono ora edificare piccole strutture di massimo 12 m² e 2,30 metri di altezza, grazie a una recente delibera dell’amministrazione Cianfrocca. Questa novità consente di utilizzare terreni agricoli per realizzare installazioni di piccola dimensione, rispettando i requisiti di superficie e altezza stabiliti, offrendo nuove opportunità per proprietari e investitori.

Terreni agricoli, arriva la svolta per nuove installazioni. Buone notizie da parte dell’amministrazione Cianfrocca per i proprietari di terreni agricoli: ora si potranno realizzare delle piccole strutture di 12 m2 per un’altezza di 2,30 metri avendo una superficie minima di terreno pari ad almeno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Terreni agricoli, svolta ad Alatri: ora si può edificare Leggi anche: Volano i prezzi dei terreni agricoli bresciani: si sfiorano i 150mila euro per ettaro Leggi anche: "Troppi terreni agricoli sottratti a favore dei fotovoltaici" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Terreni agricoli: regole ISEE e 730 - Io non sono un coltivatore diretto e non svolgo impresa agricola anche se ho partita iva ... pmi.it AVVISO ALLA CITTADINANZA Annullamento in autotutela avvisi di accertamento IMU 2020 sui terreni agricoli codice 3914 L’Ufficio Tributi informa che, a seguito di verifiche interne e riscontri su anomalie tecniche del database conseguenti alla migrazione de - facebook.com facebook

