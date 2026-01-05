Terreni agricoli svolta ad Alatri | ora si può edificare

Da frosinonetoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Alatri, i proprietari di terreni agricoli possono ora edificare piccole strutture di massimo 12 m² e 2,30 metri di altezza, grazie a una recente delibera dell’amministrazione Cianfrocca. Questa novità consente di utilizzare terreni agricoli per realizzare installazioni di piccola dimensione, rispettando i requisiti di superficie e altezza stabiliti, offrendo nuove opportunità per proprietari e investitori.

Terreni agricoli, arriva la svolta per nuove installazioni. Buone notizie da parte dell’amministrazione Cianfrocca per i proprietari di terreni agricoli: ora si potranno realizzare delle piccole strutture di 12 m2 per un’altezza di 2,30 metri avendo una superficie minima di terreno pari ad almeno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

terreni agricoli svolta ad alatri ora si pu242 edificare

© Frosinonetoday.it - Terreni agricoli, svolta ad Alatri: ora si può edificare

Leggi anche: Volano i prezzi dei terreni agricoli bresciani: si sfiorano i 150mila euro per ettaro

Leggi anche: "Troppi terreni agricoli sottratti a favore dei fotovoltaici"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Terreni agricoli: regole ISEE e 730 - Io non sono un coltivatore diretto e non svolgo impresa agricola anche se ho partita iva ... pmi.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.