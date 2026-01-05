Terremoto nelle Marche notte di paura nell' entroterra | scossa sentita anche nel capoluogo

Nella notte, le Marche sono state interessate da una scossa di terremoto di magnitudo 3.8, registrata alle 3.31. L’epicentro è stato localizzato a circa due chilometri da Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, a circa 23,6 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita anche nel capoluogo, generando timori e preoccupazioni tra la popolazione locale.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 3.31 nelle Marche. L'epicentro è stato localizzato a circa due chilometri da Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, a una profondità di 23,6 chilometri.Come rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Terremoto di magnitudo 3.8 nelle Marche: decine di scosse nella notte - 8 tra Macerata e Fermo nella notte: oltre 30 scosse registrate, paura tra i residenti ma nessun danno segnalato. greenme.it

Terremoto nelle Marche: Sismi Recenti tra Macerata e Fermo - La notte tra domenica e lunedì ha registrato un’attività sismica significativa nelle Marche, in particolare tra le province di Macerata e Fermo. notizie.it

Terremoto nelle Marche oggi, scossa magnitudo 3.8 in provincia di Macerata x.com

Terremoto nelle Marche, sciame sismico nella notte - facebook.com facebook

