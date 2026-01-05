Terremoto magnitudo 3.8 nelle Marche

Nella notte, alle 3:21, una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata nelle Marche, tra le province di Macerata e Fermo. L’evento sismico è stato di moderata intensità e non sono stati segnalati danni significativi. La zona rimane sotto osservazione, e le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.

7.16 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 3:21 nelle Marche, tra le province di Macerata e di Fermo. Il sisma ha avuto ipocentro a 24 km di profondità ed epicentro a 3 km dai Comuni di Sant'Angelo in Pontano e di Penna San Giovanni e a 6 km da quello fermano di Falerone. Non si registrano al momento danni a persone o cose.

Nuovo terremoto in provincia di Macerata, nelle Marche, a Sant'Angelo In Pontano. Magnitudo 3.8. - Il 05 Gennaio 2026 ore 03:31 è stata registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3. ilmeteo.it

Terremoto di magnitudo 3,8 tra le province di Macerata e di Fermo - Una scossa di terremoto di magnitudo 3,8 è stata registrata stanotte alle 3:21 nelle Marche, tra le province di Macerata e di Fermo. msn.com

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata stanotte nelle Marche, tra le province di Macerata e di Fermo. #ANSA x.com

