Terremoto in Italia la scossa poco fa | paura in città l’allarme della Protezione civile

Oggi nel primo pomeriggio si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro nel Rione Terra di Pozzuoli. La Protezione civile ha diffuso l’allarme, mentre si registrano timori tra la popolazione. L’evento sismico è stato di lieve entità, ma ha suscitato preoccupazione tra i residenti delle zone interessate.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro al Rione Terra di Pozzuoli. Secondo i dati diffusi dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’evento sismico si è verificato a una profondità di circa 3 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in diversi comuni dell’area flegrea e occidentale di Napoli, in particolare a Pozzuoli, Pianura, Bagnoli, Quarto e in alcuni quartieri collinari del capoluogo, tra cui Posillipo. Non si segnalano danni a persone o cose, ma l’episodio ha riacceso l’attenzione sullo stato di attività del vulcano flegreo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

