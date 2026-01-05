Teramo arrestato un uomo che custodiva in casa oltre 100 chili di droga | il video dell' operazione
A Nereto, Teramo, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 100 chili di droga, tra hashish, cocaina ed eroina. Un uomo è stato arrestato durante il blitz nell’abitazione, evidenziando l’entità del traffico illecito nella zona. La notizia fornisce un quadro aggiornato sulle attività di contrasto al narcotraffico e i controlli delle forze dell’ordine nel territorio.
A seguito di un blitz in un’abitazione di Nereto, i poliziotti della Polizia di Stato di Teramo hanno sequestrato oltre 70 chili di hashish, circa 30 chili di cocaina e oltre 3 chili di eroina. Un cittadino albanese è finito in manette per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio di venerdì 2 gennaio con un’irruzione nella casa dell’uomo. La successiva perquisizione ha consentito di sequestrare oltre 100 chili di sostanze stupefacenti e smantellare un vero e proprio hub della droga. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
