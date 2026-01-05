Tensione in Venezuela parla il capo missione di CESVI | Popolazione esausta ora prevale paura e attesa

Il capo missione di CESVI in Venezuela, Marcel Garcia Dalla Costa, commenta la situazione attuale nel paese. Secondo lui, la popolazione si trova in uno stato di forte esaurimento, con sentimenti di paura e attesa che prevalgono. In un’intervista a Fanpage, Dalla Costa ha evidenziato le sfide quotidiane affrontate dai venezuelani e l’importanza di interventi mirati per alleviare le sofferenze.

Marcel Garcia Dalla Costa, responsabile dell'unità di risposta alle emergenze della Ong, ha parlato a Fanpage.it per raccontare la situazione nel paese dell'America Latina dopo l'attacco americano a Caracas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

