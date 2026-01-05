Tempo freddo e stabile a Verona | venerdì possibili precipitazioni poi torna il sereno

A Verona, il tempo si mantiene stabile e freddo, con temperature basse e poche variazioni. Venerdì potrebbero esserci alcune precipitazioni, poi il cielo si schiarirà. L’irruzione di aria fredda ha creato un centro depressionario che influenzerà le condizioni atmosferiche nelle prossime ore, con eventuali episodi di maltempo, soprattutto nelle zone centro-meridionali.

