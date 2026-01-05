Tempesta d’amore trama di mercoledì 7 gennaio 2026

Il 7 gennaio 2026, su Gut Thalheim si svolge una festa che si trasforma in emergenza a causa di un incendio nella stalla. Apollo rimane intrappolato tra le fiamme, mentre Philipp si mette in salvo rischiando la propria sicurezza. La vicenda mette in evidenza i momenti di tensione e il coraggio dei personaggi coinvolti in una situazione critica.

A Gut Thalheim una festa si trasforma in incubo: la stalla prende fuoco, Apollo è intrappolato e Philipp si lancia tra le fiamme. In mezzo: tarocchi, segreti e nozze. Focus e sondaggio. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

