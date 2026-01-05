Telese successo travolgente per la Tombolata Telesina
La Tombolata Telesina, organizzata dal Comune di Telese e dalla Pro Loco Telesia, ha riscosso un ampio successo di partecipazione. L’evento, parte del programma “Magico Natale”, ha visto coinvolte numerose famiglie, promuovendo tradizioni locali e sostenendo il commercio locale. Un momento di convivialità che ha rafforzato il senso di comunità e valorizzato le radici culturali di Telese.
Comunicato Stampa Il sindaco Giovanni Caporaso e la Pro Loco Telesia protagonisti di una serata che ha unito famiglie, tradizioni e commercio locale Grande entusiasmo e partecipazione da record per la "Tombolata Telesina", l'evento di punta del cartellone "Magico Natale".
