Telese successo travolgente per la Tombolata Telesina

La Tombolata Telesina, organizzata dal Comune di Telese e dalla Pro Loco Telesia, ha riscosso un ampio successo di partecipazione. L’evento, parte del programma “Magico Natale”, ha visto coinvolte numerose famiglie, promuovendo tradizioni locali e sostenendo il commercio locale. Un momento di convivialità che ha rafforzato il senso di comunità e valorizzato le radici culturali di Telese.

