TeleMeloni la resa silenziosa di palazzo Chigi | dieci milioni in meno nel budget 2026 certificano il flop del progetto
Il taglio di dieci milioni di euro nel budget Rai 2026 segna un cambio di rotta evidente, riflettendo una ridimensione politica del progetto TeleMeloni. Mentre Palazzo Chigi si distanzia e le figure di spicco come Fazzolari assumono un ruolo di mediazione, la situazione di Viale Mazzini evidenzia le difficoltà di un settore che attraversa un momento di incertezza e riorganizzazione.
Palazzo Chigi si sfila, Fazzolari fa da parafulmine, restano solo Tg1 e Vespa mentre Viale Mazzini affonda nel grigiore Dieci milioni di euro in meno nel budget Rai 2026 non sono una semplice sforbiciata contabile, ma il sigillo politico su una sconfitta ormai assorbita ai piani alti del pote. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Mentre il Tg1 di TeleMeloni rilancia un sondaggio secondo cui quasi il 60% degli italiani sarebbe soddisfatto di questa legge di Bilancio, la realtà è un'altra. Siamo davanti a una manovra confusa, riscritta fino all’ultimo minuto, che non affronta i problemi reali e - facebook.com facebook
