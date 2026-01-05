TeleMeloni la resa silenziosa di palazzo Chigi | dieci milioni in meno nel budget 2026 certificano il flop del progetto

Il taglio di dieci milioni di euro nel budget Rai 2026 segna un cambio di rotta evidente, riflettendo una ridimensione politica del progetto TeleMeloni. Mentre Palazzo Chigi si distanzia e le figure di spicco come Fazzolari assumono un ruolo di mediazione, la situazione di Viale Mazzini evidenzia le difficoltà di un settore che attraversa un momento di incertezza e riorganizzazione.

Palazzo Chigi si sfila, Fazzolari fa da parafulmine, restano solo Tg1 e Vespa mentre Viale Mazzini affonda nel grigiore Dieci milioni di euro in meno nel budget Rai 2026 non sono una semplice sforbiciata contabile, ma il sigillo politico su una sconfitta ormai assorbita ai piani alti del pote. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

