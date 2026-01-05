Teatro Due | Paola Donati si autosospende dall' incarico di direttrice

Il Teatro Due comunica che Paola Donati si è autosospesa dall’incarico di direttrice della Fondazione teatrale, in seguito alle recenti polemiche e alla sentenza del Tribunale del Lavoro riguardanti presunti abusi sulle attrici. La decisione mira a garantire chiarezza e trasparenza sulla questione, mantenendo l’impegno dell’istituzione verso un ambiente rispettoso e professionale. La fondazione continuerà a lavorare per tutelare i propri valori e il benessere di tutti i collaboratori

Abusi sulle attrici al Teatro Due. Dopo le forti polemiche scaturite dalla sentenza del Tribunale del Lavoro Paola Donati si è autosospesa dall'incarico di direttrice della Fondazione teatrale. Il caso, dal quale abbiamo ampiamente parlato nelle scorse settimane, nasce dalla condanna al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

