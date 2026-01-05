Teatro Ablondi sabato 10 gennaio lo spettacolo Metti una sera a veglia
Il 10 gennaio alle 21.15 al Teatro Ablondi si terrà lo spettacolo
Sabato 10 gennaio, alle 21.15 al Teatro Ablondi, andrà in scena lo spettacolo "Metti una sera a veglia." della compagna Teatro dei Semplici di Tina Andrey."Metti una sera a veglia" è un invito a ritrovarsi, ridere e ricordare, per riscoprire la Livorno di un tempo attraverso lo spirito autentico. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Teatro Ablondi, sabato 25 ottobre lo spettacolo "Novecento"
Leggi anche: Teatro Ablondi, sabato 29 novembre lo spettacolo "Separati ma non troppo"
Teatro Ablondi, sabato 10 gennaio lo spettacolo Metti una sera a veglia...; Domenica 4 gennaio tornano gli spettacoli al Teatro Ablondi.
Teatro Ablondi, sabato 10 gennaio lo spettacolo "Metti una sera a veglia..." - " della compagna Teatro dei Semplici di Tina Andrey. livornotoday.it
Una commedia divertente sul tema della gelosia. Appuntamento al Teatro Ablondi. - facebook.com facebook
"TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE APS" - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.