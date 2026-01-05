Teatro Ablondi sabato 10 gennaio lo spettacolo Metti una sera a veglia

Il 10 gennaio alle 21.15 al Teatro Ablondi si terrà lo spettacolo

Sabato 10 gennaio, alle 21.15 al Teatro Ablondi, andrà in scena lo spettacolo "Metti una sera a veglia." della compagna Teatro dei Semplici di Tina Andrey."Metti una sera a veglia" è un invito a ritrovarsi, ridere e ricordare, per riscoprire la Livorno di un tempo attraverso lo spirito autentico. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

