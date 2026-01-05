A partire dal 2026, molte località italiane adotteranno la Tariffa Puntuale sui Rifiuti (Tarip), sostituendo la tradizionale Tari. Questa nuova modalità di calcolo si basa sulla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da ciascun contribuente, promuovendo una gestione più responsabile e sostenibile dei rifiuti. La transizione rappresenta un cambiamento significativo nel sistema di tassazione ambientale, con potenziali benefici per le comunità e l’ambiente.

Il 2026 potrebbe essere concretamente un anno di svolta per quanto concerne la Tari, dal momento che un numero sempre maggiore di Comuni italiani ha deciso di soppiantare la vecchia imposta con la Tariffa puntuale sui rifiuti (Tarip), il cui ammontare viene modulato sulla base della quantità di "rifiuti indifferenziati" prodotti dal contribuente. Già in vigore in alcune località, il sistema è stato introdotto quindi col duplice obiettivo di premiare i più virtuosi incentivando la raccolta differenziata con l'abbattimento delle tariffe, e di consentire all'Ente locale di ridurre a bilancio le voci di spesa inerenti lo smaltimento di rifiuti non riciclabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tari, rivoluzione in atto: ecco cosa cambia con l'introduzione della tariffa puntuale sui rifiuti

Rivoluzione della differenziata a Quartu: dal 1° gennaio il secco si paga a peso.

