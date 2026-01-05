Tangenziale la protesta per l' aumento del pedaggio | Va abolito |VIDEO

Questa mattina, un corteo di automobili ha percorso la Tangenziale di Napoli da Fuorigotta ad Agnano, manifestando contro l'incremento del pedaggio. La protesta mira a sensibilizzare le autorità sulle difficoltà causate dall'aumento e sulla necessità di rivedere questa decisione. L'evento si inserisce nel più ampio dibattito sulle tariffe autostradali e il loro impatto sui cittadini.

Un corteo di automobili ha sfilato questa mattina sulla Tangenziale di Napoli, da Fuorigrotta ad Agnano, per protestare contro l'aumento del pedaggio. Dal 1 gennaio 2026, infatti, ai caselli i napoletanni dovranno pagare 1,05 euro, 5 centesimi in più per i rincari imposti dal Ministero dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Aumento del pedaggio e caos ai caselli: protesta annunciata sulla Tangenziale di Napoli Leggi anche: Ufficiale l’aumento del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli. Manifestazione di protesta lunedì 5 gennaio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ufficiale l'aumento del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli. Manifestazione di protesta lunedì 5 gennaio; Borrelli: «Corteo in Tangenziale contro l’aumento del pedaggio». A guidarlo Ranaples, l'uomo rana; Tangenziale, con pedaggio a 1,05 euro il pagamento è lentissimo: code ai caselli, annunciata protesta; Aumento del pedaggio e caos ai caselli: protesta annunciata sulla Tangenziale di Napoli. Aumento del pedaggio in Tangenziale a Napoli, corteo di auto contro il rincaro - Questa mattina un corteo lento di auto e moto ha attraversato la Tangenziale di Napoli per protestare contro l’annunciato aumento del pedaggio. internapoli.it

Tangenziale di Napoli, corteo contro l'aumento del pedaggio - Un corteo di auto e moto ha attraversato questa mattina la Tangenziale di Napoli, manifestando contro l’incremento del pedaggio da 1 a 1,05 euro. ilroma.net

Rincaro Tangenziale, scatta la protesta: le iniziative in campo - Dall'associazione Noi Consumatori un pacchetto di iniziative a contrasto della decisione di aumentare a 1,05 euro il pedaggio. napolitoday.it

Aumenti Tangenziale di Napoli, scatta la protesta dei cittadini

Sit-in di protesta contro l’incremento del pedaggio da 1 a 1,05 euro. Un corteo di moto e auto ha attraversato questa mattina la tangenziale di Napoli. A promuovere l’iniziativa il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, insieme ad alcuni citt - facebook.com facebook

Napoli– Un lungo serpentone di auto e moto a passo d'uomo per dire "no" all'ennesimo rincaro. La Tangenziale di Napoli è tornata teatro di protesta questa mattina, quando un corteo lento ha attraversato l'arteria cittadina per contestare l'adeguamento tariffari x.com

