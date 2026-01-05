Tangenziale di Napoli corteo lento di auto contro l’aumento del pedaggio

Un corteo di auto e moto ha percorso lentamente la Tangenziale di Napoli, esprimendo il proprio disagio per l’imminente aumento del pedaggio da 1 a 1,05 euro. La manifestazione ha coinvolto cittadini e automobilisti, che hanno scelto questa forma di protesta per evidenziare le difficoltà legate ai recenti rincari delle tariffe autostradali.

Tempo di lettura: 3 minuti Un corteo lento di auto e moto ha attraversato la Tangenziale di Napoli per protestare contro l’annunciato aumento del pedaggio da 1 a 1,05 euro. La manifestazione è stata promossa dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che nell’occasione ha rilanciato la sua battaglia “per la liberalizzazione del pedaggio sull’unica autostrada interna a una grande città europea ancora a pagamento”. Il raduno si è tenuto nel quartiere napoletano Fuorigrotta, davanti alla chiesa di San Paolo Apostolo in via Bakunin, a pochi metri dall’ingresso della Tangenziale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tangenziale di Napoli, corteo lento di auto contro l’aumento del pedaggio Leggi anche: Aumento del pedaggio e caos ai caselli: protesta annunciata sulla Tangenziale di Napoli Leggi anche: Ufficiale l’aumento del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli. Manifestazione di protesta lunedì 5 gennaio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Borrelli: «Corteo in Tangenziale contro l’aumento del pedaggio». A guidarlo Ranaples, l'uomo rana. Borrelli: «Corteo in Tangenziale contro l’aumento del pedaggio». A guidarlo "Ranaples", l'uomo rana - La manifestazione è organizzata dal deputato Avs Francesco Emilio Borrelli che, da sempre, ... msn.com

Napoli, manifestazione contro l'aumento del pedaggio della tangenziale guidata da Ranaples - Una manifestazione contro l'aumento del pedaggio della tangenziale si è svolta questa mattina convocata dal deputato AVS Francesco Borrelli. msn.com

