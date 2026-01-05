Tanahashi dice addio al ring e si apre ai fan | Temevo la vita dopo il wrestling

Hiroshi Tanahashi ha concluso la sua carriera sul ring a Wrestle Kingdom 20, segnando la fine di un’epoca. Dopo l’addio, il wrestler si è aperto ai fan condividendo le sue paure e riflessioni sulla vita dopo il wrestling. Un momento di sincerità che offre uno sguardo autentico sulla sua esperienza e sui cambiamenti che lo attendono.

Hiroshi Tanahashi ha chiuso il capitolo della sua carriera sul ring a Wrestle Kingdom 20, ma non aveva ancora finito di raccontarsi con il cuore in mano. Dopo il match di addio contro Kazuchika Okada del 4 gennaio 2026, "The Ace of NJPW" ha regalato ai fan un ultimo, prezioso messaggio: una lettera sincera e profondamente riflessiva pubblicata su Tokyo Sports, capace di mostrare l'uomo dietro la leggenda. Tanahashi non ha nascosto nulla sul peso del ritiro e su tutto ciò che ha rappresentato per lui una carriera durata 26 anni in New Japan Pro-Wrestling. La lettera si apre con una verità disarmante.

Hiroshi Tanahashi became emotional after his final match in Korakuen Hall, reflecting on his long career: “It went by so fast. 2025… 26 years after my debut… How did it go by so fast” He credited his dedication for the swift passage of time, saying, “I think it’s b - facebook.com facebook

