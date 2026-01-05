Tamberi | Non credo Jacobs ce l’avesse con me ci sono state difficoltà con la Federazione da quando vive negli Stati Uniti

Gianmarco Tamberi ha commentato le sfide incontrate con la Federazione italiana dopo il trasferimento negli Stati Uniti, sottolineando che non ritiene ci siano stati attriti con il compagno di squadra. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il saltatore si è soffermato sui suoi obiettivi per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, esprimendo la volontà di parteciparvi e proseguire il suo percorso atletico.

Gianmarco Tamberi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato delle prossime Olimpiadi a Los Angeles nel 2028, a cui vorrebbe partecipare. L’intervista a Tamberi. Come sta andando? « Discretamente bene, a parte una nuova, lieve colica renale patita venerdì. Sono reduce da quei mesi di carico che nell’inverno 2024-2025 non ero riuscito a fare per concentrarmi sul recupero del ginocchio sinistro. Adesso ho una valida base di preparazione sulla quale costruire. Sono soddisfatto ». Problemi superati al ginocchio? « È migliorato, ma non è ancora a posto. Probabilmente non lo sarà mai. Quando spingo un po’, quando lo sollecito, si infiamma e si fa sentire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

