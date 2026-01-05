Talk Fate il nostro gioco al Palmostre
“Fate il nostro gioco” è un’attività promossa nell’ambito del progetto Sa.Pr.Emo. (Salute Protagonisti Emozioni) 2025/2026, promosso dai Servizi per le Dipendenze di Asufc in collaborazione con la Questura, la Prefettura e il Comune di Udine. L’iniziativa si svolgerà al Palmostre e mira a sensibilizzare sui rischi delle dipendenze in modo informativo e coinvolgente, contribuendo alla prevenzione e alla promozione di comportamenti consapevoli
Nell’ambito delle attività del progetto di prevenzione alle dipendenze Sa.Pr.Emo. (Salute Protagonisti Emozioni- edizione 20252026) – realizzato dai Servizi per le Dipendenze di Asufc in collaborazione con Questura di Udine, Prefettura di Udine, Comune di Udine, Consulta Provinciale degli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
