Taleggio un uomo trovato morto ai bordi della provinciale 25 | era sotto una coperta

Nella mattinata di oggi, 5 gennaio 2026, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo ai bordi della provinciale 25 a Taleggio, Bergamasca. La vittima, coperta da una coperta, è stata trovata in località Ponte del Becco. Al momento, le circostanze del decesso sono al centro delle indagini delle autorità competenti.

Bergamo, 5 gennaio 2026 – Giallo a Taleggio, nella Bergamasca: il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella mattinata di oggi, lunedì 5 gennaio, ai bordi della provinciale 25 che collega San Giovanni Bianco a Taleggio, in località Ponte del Becco. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato notato da un passante in uno spiazzo attorno alle 8.30: immediato l’allarme al numero unico d’emergenza 112, che ha inviato sul posto il personale medico Areu. Sono poi arrivati anche i carabinieri che si occupano delle indagini. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un uomo sulla quarantina, pare di origine straniera anche se non ancora identificato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Taleggio, un uomo trovato morto ai bordi della provinciale 25: era sotto una coperta Leggi anche: Taleggio, il corpo senza vita di un uomo trovato lungo la provinciale Leggi anche: Suv finisce in un fossato ai bordi della provinciale 235. Due giovani in ospedale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Muore a Taleggio | Il corpo è stato trovato sul ciglio della strada, ignote le generalità dell’uomo - Un uomo di circa 40 anni è stato trovato morto sul ciglio di una strada a Taleggio: ancora ignote le sue generalità. alphabetcity.it

Taleggio, un uomo trovato morto ai bordi della strada. Da chiarire le cause - L'allarme lanciato da alcuni passanti, lunedì mattina 5 gennaio. bergamo.corriere.it

Taleggio, un corpo senza vita sul ciglio della strada - Un è stato trovato morto sul ciglio della strada in località Ponte del Becco, lungo la provinciale tra San Giovanni e Taleggio. ecodibergamo.it

LA RICETTA DEL GIORNO: GNOCCHI DI PATATE CON CREMA DI TALEGGIO E SPECK Ricetta di Lorella profilo IG lo_rella 400 g Gnocchi di patate 250 g Taleggio 20 g Burro 2 cucchiai Latte 100 g Speck Mettete a bollire lacqua in una pentola pi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.