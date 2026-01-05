Taleggio il cadavere di un egiziano rinvenuto lungo la provinciale | sul corpo segni di violenza

Nella mattinata di lunedì 5 gennaio, lungo la provinciale 25 tra San Giovanni Bianco e Taleggio, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di nazionalità egiziana, da tempo residente in provincia di Bergamo. Sul cadavere sono stati riscontrati segni di violenza. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sulla dinamica dell’evento.

Taleggio. È di un uomo di nazionalità egiziana, da tempo domiciliato in provincia di Bergamo, il corpo senza vita trovato nella mattinata di lunedì 5 gennaio ai bordi della provinciale 25 che collega San Giovanni Bianco a Taleggio, in località Ponte del Becco. Il corpo sarebbe stato notato da un passante in una piazzola di sosta attorno alle 8.3o, nascosto sotto alcune coperte. Immediato l'allarme lanciato al numero unico d'emergenza 112, che tramite la centrale di Areu ha inviato sul posto il personale medico e i carabinieri della stazione di San Giovanni Bianco. Il corpo evidenzia segni compatibili con un'azione violenta.

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina a Taleggio, nella Bergamasca, lungo la provinciale che collega San Giovanni Bianco al paese. A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato il corpo sotto alcune coperte. Sul posto sono arrivati i me - facebook.com facebook

