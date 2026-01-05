Taleggio il cadavere di un egiziano rinvenuto lungo la provinciale | sul corpo segni di violenza

È stato ritrovato lungo la provinciale 25, nei pressi di Taleggio, il corpo di un uomo di nazionalità egiziana, domiciliato in provincia di Bergamo. Il cadavere presenta segni di violenza ed è stato rinvenuto nella mattinata di lunedì 5 gennaio. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sulle circostanze del ritrovamento.

Taleggio. È di un uomo di nazionalità egiziana, da tempo domiciliato in provincia di Bergamo, il corpo senza vita trovato nella mattinata di lunedì 5 gennaio ai bordi della provinciale 25 che collega San Giovanni Bianco a Taleggio, in località Ponte del Becco. Il corpo sarebbe stato notato da un passante in una piazzola di sosta attorno alle 8.3o, nascosto sotto alcune coperte. Immediato l'allarme lanciato al numero unico d'emergenza 112, che tramite la centrale di Areu ha inviato sul posto il personale medico e i carabinieri della stazione di San Giovanni Bianco. Il corpo evidenzia segni compatibili con un'azione violenta: le lesioni in particolare sarebbero sulla testa.

