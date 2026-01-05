Tajani | assistiamo italiani in Venezuela

Tajani ha dichiarato che l’Italia sta offrendo assistenza alla comunità italiana in Venezuela, composta da circa 170.000 persone. Dopo l’intervento americano e l’arresto del presidente Maduro, l’attenzione si concentra sul supporto ai cittadini italiani presenti nel paese, uno dei più grandi insediamenti italiani all’estero. La presenza italiana in Venezuela rimane un punto di riferimento importante, e l’attenzione dell’Italia è rivolta a garantire la tutela e il sostegno della propria comunità.

11.20 Dopo l'intervento americano e l'arresto del presidente venezuelano Maduro, "assistiamo la comunità italiana in Venezuela, composta da 170mila persone, una delle più grandi al mondo". Lo dice il ministro degli Esteri, Tajani, in collegamento telefonico con il Tg2 Rai. "Siamo anche al lavoro per aiutare Trentini", il cooperante veneziano in carcere in Venezuela dal novembre del 2024, aggiunge Tajani.

Venezuela, Forza Italia: "Tajani da sempre in prima linea contro Maduro. La comunità internazionale ha un dittatore in meno" - "Per prima cosa bisogna sottolineare che l'operazione degli Stati Uniti in Venezuela è stata mirata e di grande rilevanza strategico- affaritaliani.it

Venezuela, Tajani: “L’intervento degli Usa è stato legittimo, intravista una minaccia nel narcotraffico” - L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela è stato "legittimo", vista la "minaccia" che Washington "intravedeva" nel "narcotraffico" ... dire.it

