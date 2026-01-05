Taglia la legna e si frattura una gamba | portato in ospedale

Un uomo di 56 anni è stato portato in ospedale dopo essersi fratturato una gamba mentre tagliava legna a Teriasca, frazione di Sori, nel Levante genovese. L’incidente si è verificato in un terreno della zona, e il suo intervento ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La dinamica dell’accaduto sarà oggetto di ulteriori accertamenti.

Un uomo di 56 anni si è fratturato una gamba mentre stava tagliando la legna in un terreno a Teriasca, frazione di Sori, sulle alture del levante genovese. L'allarme è scattato verso le 11,30 di oggi, lunedì 5 gennaio. Sul posto la Croce Verde di Bogliasco, l'automedica Golf 6 e i vigili del.

