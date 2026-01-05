Tacchinardi non ha dubbi | Inter superiore al Napoli e Lautaro da record

Tacchinardi esprime la propria opinione sulla situazione attuale dell’Inter, sottolineando la superiorità rispetto al Napoli e riconoscendo il miglioramento di Lautaro Martínez. L’ex centrocampista analizza la rosa di Inzaghi e evidenzia la crescita del capitano nerazzurro, offrendo un punto di vista obiettivo sulla stagione dei nerazzurri. Un’analisi che riflette le dinamiche interne e le prospettive future della squadra.

Tacchinardi: “David si è dimostrato un giocatore presuntuoso, oltre che…” - Alessio Tacchinardi, dagli studi di Pressing, ha parlato del rigore calciato da Jonathan David: "Ho giocato 11 anni con Alessandro Del Piero e ha tirato tantissimi rigori. tuttojuve.com

Juve, Tacchinardi: 'Critiche a Tudor? Siamo pari con l'Inter e a 3 punti dalla prima' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni de Il BiancoNero, sottolineando come le critiche ricevute in queste settimane da Igor Tudor siano eccessive, soprattutto se ... it.blastingnews.com

Le probabili scelte di Spalletti in vista del Sassuolo: fuori David dentro Openda. Due dubbi per il tecnico. Scelte giuste Tutti i dettagli nel 1° commento - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.