Tacchinardi non ha dubbi | Inter superiore al Napoli e Lautaro da record
Tacchinardi esprime la propria opinione sulla situazione attuale dell’Inter, sottolineando la superiorità rispetto al Napoli e riconoscendo il miglioramento di Lautaro Martínez. L’ex centrocampista analizza la rosa di Inzaghi e evidenzia la crescita del capitano nerazzurro, offrendo un punto di vista obiettivo sulla stagione dei nerazzurri. Un’analisi che riflette le dinamiche interne e le prospettive future della squadra.
Inter News 24 Tacchinardi, l’analisi dell’ex centrocampista sulla rosa di Inzaghi e sulla crescita esponenziale del capitano nerazzurro. La vittoria dell’Inter contro il Bologna ha lasciato un segno profondo negli osservatori, convincendo anche i più scettici sulla reale forza della capolista. Negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi ha usato parole di grande elogio per la prestazione della squadra di Simone Inzaghi, definendola senza mezzi termini come la versione più convincente vista finora: «È stata la migliore Inter della stagione. Lo dico dalla prima giornata: l’Inter ha la rosa più forte, gioca un ottimo calcio ed è allenata molto bene». 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Tacchinardi non ha dubbi: «L’Inter è la più forte, Chivu ha toccato le corde giuste. Quando hai giocatori come Lautaro…»
Leggi anche: Conte non ha dubbi: «Oggi Juve, Inter e Milan sono di livello superiore per questi tre motivi. Se vince un’altra squadra vuol dire che ha fatto qualcosa di straordinario»
Tacchinardi: “Chivu sarà top, Inter un solo difetto”. Viviano: “Devi stare 4-0 al 45' ma…” - Quinta vittoria di fila in campionato per l'Inter che supera al Meazza per 3- msn.com
Tacchinardi: “David si è dimostrato un giocatore presuntuoso, oltre che…” - Alessio Tacchinardi, dagli studi di Pressing, ha parlato del rigore calciato da Jonathan David: "Ho giocato 11 anni con Alessandro Del Piero e ha tirato tantissimi rigori. tuttojuve.com
Juve, Tacchinardi: 'Critiche a Tudor? Siamo pari con l'Inter e a 3 punti dalla prima' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni de Il BiancoNero, sottolineando come le critiche ricevute in queste settimane da Igor Tudor siano eccessive, soprattutto se ... it.blastingnews.com
Le probabili scelte di Spalletti in vista del Sassuolo: fuori David dentro Openda. Due dubbi per il tecnico. Scelte giuste Tutti i dettagli nel 1° commento - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.