A Niguarda di Milano sono attualmente 11 i pazienti italiani ricoverati in seguito all’incendio avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. Sei di loro si trovano in condizioni serie. La situazione rimane sotto controllo, mentre le autorità monitorano l’evolversi delle condizioni dei pazienti.

Restano 11 i pazienti italiani ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano dopo il grave incendio scoppiato nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Lo confermano fonti sanitarie del nosocomio milanese, che continua a essere uno dei principali centri di riferimento per la gestione dei feriti più gravi. Quasi tutti i feriti hanno tra i 15 e i 16 anni, ad eccezione di una donna di 29 anni e di una donna di 55 anni. Le ustioni riportate sono di secondo e terzo grado, con un’estensione che varia dal 10% a oltre il 50% della superficie corporea, interessando arti, dorso e volto. In diversi casi sono presenti gravi danni polmonari dovuti all’inalazione di fumi tossici, che rendono necessaria un’ assistenza meccanica alla respirazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Svizzera: a Niguarda 11 ricoverati dopo l’incendio di Crans-Montana, sei in condizioni serie

Leggi anche: Al Niguarda 11 ricoverati da Crans-Montana, «7 in condizioni serie». Lutto cittadino a Milano. Chi sono le sei giovani vittime italiane – La diretta

Leggi anche: Come stanno i ragazzi dell’incendio di Crans Montana ricoverati al Niguarda

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il bollettino medico da Niguarda: undici ricoverati, sette in condizioni gravi. Quasi tutti giovanissimi; Crans Montana: al Niguarda sono arrivati due pazienti, il 16enne Kean e una 55enne. Lunedì attese le salme; Crans-Montana, chi sono e come stanno gli 11 pazienti ricoverati al Niguarda: sette sono gravissimi; Chi sono i feriti curati al Niguarda di Milano: i compagni di classe del Virgilio, la mamma di Belluno, il 14enne di Varese che è il paziente più giovane.

Svizzera: a Niguarda 11 ricoverati dopo l’incendio di Crans-Montana, sei in condizioni serie - Restano 11 i pazienti italiani ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano dopo il grave incendio scoppiato nella notte di Capodanno a Crans- thesocialpost.it