Svizzera | a Niguarda 11 ricoverati dopo l’incendio di Crans-Montana sei in condizioni serie
A Niguarda di Milano sono attualmente 11 i pazienti italiani ricoverati in seguito all’incendio avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. Sei di loro si trovano in condizioni serie. La situazione rimane sotto controllo, mentre le autorità monitorano l’evolversi delle condizioni dei pazienti.
Restano 11 i pazienti italiani ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano dopo il grave incendio scoppiato nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Lo confermano fonti sanitarie del nosocomio milanese, che continua a essere uno dei principali centri di riferimento per la gestione dei feriti più gravi. Quasi tutti i feriti hanno tra i 15 e i 16 anni, ad eccezione di una donna di 29 anni e di una donna di 55 anni. Le ustioni riportate sono di secondo e terzo grado, con un’estensione che varia dal 10% a oltre il 50% della superficie corporea, interessando arti, dorso e volto. In diversi casi sono presenti gravi danni polmonari dovuti all’inalazione di fumi tossici, che rendono necessaria un’ assistenza meccanica alla respirazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
