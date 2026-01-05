Supervisore AI | addio programmatori il Report WEF 2025 certifica che il vero boom di assunzioni riguarderà chi controlla gli algoritmi
Il Report WEF 2025 indica che, a partire dal 2026, la figura del Supervisore AI diventerà essenziale in Europa, grazie all'obbligo di sorveglianza umana sugli algoritmi. Questa evoluzione porterà a un aumento significativo delle assunzioni nelle istituzioni pubbliche e nelle scuole, consolidando il ruolo di questa figura rispetto ai tradizionali tecnici informatici. Un cambiamento che riflette l'importanza crescente della gestione etica e responsabile dell'intelligenza artificiale.
Dal 2 agosto 2026 l'obbligo UE di sorveglianza umana renderà il Supervisore IA la figura più richiesta da Scuole e PA, superando i tecnici informatici per numero di assunzioni necessarie. I dati del World Economic Forum confermano il trend: esplode la domanda globale per chi sa gestire i rischi legali e decisionali degli algoritmi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
