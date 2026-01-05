Supermercati aperti il 6 Gennaio | l’elenco completo per la Befana

Il 6 gennaio, Festa della Befana, molte attività commerciali, tra cui i supermercati, adottano orari speciali o restano aperti per consentire agli acquisti di ultime necessità. In questa guida troverai un elenco completo dei supermercati aperti durante questa giornata, per pianificare con facilità gli acquisti di fine festività e affrontare con serenità le ultime spese natalizie.

– Con l’Epifania le festività natalizie arrivano ufficialmente ai titoli di coda. Gli uffici hanno già ripreso il ritmo consueto e tra poco tornerà a suonare anche la campanella in tutte le scuole d’Italia. Martedì 6 gennaio, però, resta ancora una giornata di festa: per i bambini è il giorno della Befana, per molti adulti l’occasione giusta per un ultimo giro di spesa o di shopping. A Roma, a differenza di quanto accaduto a Capodanno, sarà possibile fare acquisti senza troppi problemi: il 6 gennaio viene trattato come una domenica festiva, con numerosi supermercati e centri commerciali regolarmente aperti, seppur con qualche variazione di orario. 🔗 Leggi su Tvzap.it

