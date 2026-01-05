Supermercati aperti il 6 gennaio 2026 | spesa all’Epifania tra Bollate Saronno e dintorni

Il 6 gennaio 2026, l’Epifania, molte attività commerciali, tra cui alcuni supermercati dell’hinterland di Bollate e Saronno, resteranno aperti. Questa apertura consente ai cittadini di svolgere la spesa senza dover rinunciare alla festività, offrendo maggiore flessibilità nelle giornate di festa. Di seguito, un elenco aggiornato dei supermercati disponibili per gli acquisti durante questa ricorrenza.

Martedì 6 gennaio 2026, giorno dell’Epifania, diversi supermercati dell’hinterland resteranno aperti per consentire ai cittadini di fare la spesa anche durante la festività. Nei comuni di Bollate, Saronno, Garbagnate Milanese, Arese, Limbiate, Solaro, Paderno Dugnano e Caronno Pertusella le principali catene hanno annunciato aperture con orari festivi, offrendo un servizio utile soprattutto a chi rientra . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Supermercati aperti il 6 gennaio 2026: spesa all’Epifania tra Bollate, Saronno e dintorni Leggi anche: Supermercati aperti Epifania 2026: l’elenco delle aperture il 6 gennaio Leggi anche: Supermercati aperti il 1° gennaio 2026, dove fare la spesa e gli orari Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ci sono supermercati aperti il 6 gennaio, giorno della Befana?; Supermercati aperti a Capodanno ed Epifania: orari e aperture del 31 dicembre, 1° e 6 gennaio; Befana, supermercati aperti a Roma martedì 6 gennaio: da Pam a Conad, l'elenco completo per l'Epifania; Supermercati aperti 31 dicembre, 1° e 6 gennaio. Supermercati aperti il 6 gennaio 2026: l’elenco dei negozi dove fare la spesa e gli orari per il giorno dell’Epifania - Ecco i supermercati che garantiscono il servizio e con quali fasce orarie per il 6 gennaio 2026, la festa dell’Epifania ... msn.com

Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il 6 gennaio 2026 a Roma per la Befana - Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Roma, per la spesa dell'Epifania e per i saldi martedì 6 gennaio 2026 ... fanpage.it

Supermercati aperti il 6 gennaio 2026: l’elenco dei negozi dove fare la spesa e gli orari per all’Epifania x.com

Supermercati aperti il 6 gennaio, chi lavora e chi chiude per la Befana: da Conad a Esselunga e Carrefour, gli orari - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.