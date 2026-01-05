Supermercati aperti Epifania 2026 | l’elenco delle aperture il 6 gennaio

Il 6 gennaio 2026, in occasione dell’Epifania, molti supermercati avranno orari di apertura ridotti o saranno chiusi. È importante verificare in anticipo le aperture dei punti vendita della propria zona per organizzare al meglio gli acquisti di prima necessità. Di seguito, l’elenco aggiornato dei supermercati aperti in questa giornata, per garantire un servizio utile e affidabile ai consumatori.

L’ Epifania chiude ufficialmente il lungo periodo dedicato alle festività natalizie. Martedì 6 gennaio per migliaia di italiani sarà tempo di tornare dalle vacanze e riprendere il ritmo prima di concentrarsi di nuovo sul lavoro e sulla routine tradizionale. Non mancheranno tuttavia riunioni a tavola e dolci tipici da gustare ancora all’ombra dell’albero addobbato prima di rimettere tutto nel cassetto. Capita, tra calze da riempire e ultimi preparativi da mettere a punto, di rendersi conto di non avere a casa un ingrediente o un prodotto e dover correre al supermercato. È possibile fare la spesa il 6 gennaio? In gran parte dei punti vendita sì, anche se verranno osservati orari di apertura ridotti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Supermercati aperti Epifania 2026: l’elenco delle aperture il 6 gennaio Leggi anche: Supermercati aperti 31 dicembre e 1 gennaio 2026: elenco dei negozi e orari Leggi anche: Supermercati aperti a Capodanno 2026, dove fare la spesa il 31 dicembre e il 1 gennaio: l’elenco completo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ci sono supermercati aperti il 6 gennaio, giorno della Befana?; Supermercati aperti a Capodanno ed Epifania: orari e aperture del 31 dicembre, 1° e 6 gennaio; Befana, supermercati aperti a Roma martedì 6 gennaio: da Pam a Conad, l'elenco completo per l'Epifania; Supermercati aperti a Capodanno e Befana 2026 a Torino e in Piemonte: orari e chiusure. Epifania 2026, supermercati e centri commerciali aperti il 6 gennaio – elenco - Anche nel giorno dell’ Epifania, il 6 gennaio 2026, però, tanti cittadini avranno bisogno di fare acquisti – calze della Befana, alimenti per l’ultimo grande pranzo in ... msn.com

Supermercati aperti Epifania 2026/ Dove fare spesa il 6 gennaio: info e orari negozi, da Carrefour a Conad - Supermercati aperti Epifania 2026, info e orari negozi dove fare spesa il 6 gennaio: elenco da Carrefour a Conad elenco e mappa punti vendita ... ilsussidiario.net

Supermercati aperti e orari del 6 gennaio, chi lavora e chi chiude per l'epifania: da Conad a Esselunga e Carrefour - L’Epifania è una giornata festiva, ma per chi ha bisogno di fare la spesa molti supermercati restano aperti, spesso con orari ridotti o differenziati a seconda della zona. msn.com

Supermercati e negozi aperti a Capodanno x.com

Supermercati aperti il primo dell'anno a Roma: ecco quali - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.