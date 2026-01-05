Supermagic Elementi a Roma | all’Auditorium della Conciliazione il più grande spettacolo di magia d’Europa

Dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, l’Auditorium della Conciliazione a Roma ospita Supermagic Elementi, la 22ª edizione del più grande spettacolo di magia d’Europa. Un evento che riunisce illusionisti di fama internazionale, offrendo un’esperienza unica nel suo genere nel cuore della capitale. Un’occasione per scoprire l’arte della magia in un contesto prestigioso e coinvolgente.

Dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, l’ Auditorium della Conciliazione di Roma diventa la capitale europea dell’illusionismo con Supermagic Elementi, la 22ª edizione del più grande e premiato spettacolo di magia d’Europa. Un appuntamento attesissimo che, ogni anno, trasforma il teatro in un viaggio tra sogno, meraviglia e impossibile. Un cast straordinario di star internazionali della magia. Per questa nuova edizione, Supermagic riunisce sul palco alcuni dei più grandi illusionisti del pianeta, un vero dream team della magia mondiale: Darcy Oake – Canada – L’illusionista più innovativo della sua generazione Maurice Grange – Germania – Campione europeo di manipolazione Xavier Mortimer – Francia – Maestro dell’illusionismo poetico e visionario Jay Niemi & Jade – Finlandia – Prestigiatori eleganti e sofisticati Topas – Germania – Due volte campione del mondo Paolo Carta & Sara – Italia – Migliori illusionisti creativo Jimmy Delp – Francia – Prestigiatore comico dal tocco surreale Matteo Fraziano – Italia – Vincitore di Tu sì que vales E altri eccezionali performer pronti a sorprendere con magie mai viste prima. 🔗 Leggi su Funweek.it

