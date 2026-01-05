Sud Sudan | slittano ancora censimento e costituzione ma si pensa alle elezioni

Nel Sud Sudan, il censimento e la revisione costituzionale sono stati nuovamente rinviati, con i partiti e il presidente Salva Kiir che hanno deciso di posticipare questi processi a dopo le elezioni previste per fine 2026. La priorità attuale rimane il percorso verso le consultazioni elettorali, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul fronte delle riforme istituzionali e della stabilità politica.

A dicembre i partiti del Sud Sudan hanno concordato insieme al presidente Salva Kiir di rimandare il censimento e la nuova Costituzione a dopo le elezioni, previste per fine 2026. Il Sud Sudan, divenuto indipendente nel 2011, è rimasto in tutti questi anni preda di sanguinosi conflitti interni ed esterni. È ancora retto dalla Legislatura nazionale di transizione, con lo stesso presidente Kiir, al potere di fatto dal 2005. Il Paese inoltre è piagato da una crisi umanitaria e dall’instabilità economica, nonostante le sue ingenti riserve petrolifere. Tutti d’accordo. Ora le forze politiche sudsudanesi sembrano concordi nel creare effettivamente una struttura stabile e democraticamente compiuta, con un meccanismo multipartitico che si impegnerà nel risolvere i problemi del Paese, come afferma il viceministro delle Finanze Agok Magur. 🔗 Leggi su Follow.it

