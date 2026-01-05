Sud Sudan | slittano ancora censimento e costituzione ma si pensa alle elezioni

Nel Sud Sudan, il censimento e la revisione costituzionale sono stati nuovamente rinviati, con i partiti e il presidente Salva Kiir che hanno deciso di posticipare questi processi a dopo le elezioni previste per fine 2026. La priorità attuale rimane il percorso verso le consultazioni elettorali, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul fronte delle riforme istituzionali e della stabilità politica.

A dicembre i partiti del Sud Sudan hanno concordato insieme al presidente Salva Kiir di rimandare il censimento e la nuova Costituzione a dopo le elezioni, previste per fine 2026. Il Sud Sudan, divenuto indipendente nel 2011, è rimasto in tutti questi anni preda di sanguinosi conflitti interni ed esterni. È ancora retto dalla Legislatura nazionale di transizione, con lo stesso presidente Kiir, al potere di fatto dal 2005. Il Paese inoltre è piagato da una crisi umanitaria e dall’instabilità economica, nonostante le sue ingenti riserve petrolifere. Tutti d’accordo. Ora le forze politiche sudsudanesi sembrano concordi nel creare effettivamente una struttura stabile e democraticamente compiuta, con un meccanismo multipartitico che si impegnerà nel risolvere i problemi del Paese, come afferma il viceministro delle Finanze Agok Magur. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Sud Sudan: slittano ancora censimento e costituzione, ma si pensa alle elezioni Leggi anche: Sinner in finale alle ATP Finals ma pensa già al 2026: ha capito come diventare ancora più forte Leggi anche: Elezioni regionali in Veneto: si vota ancora fino alle 15, poi lo scrutinio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sud Sudan: arrestato il vicepresidente Machar. Il vescovo di Wau, “non è il momento per guerre insensate” - Precipita la situazione in Sud Sudan dove ieri, 26 marzo, il primo vice presidente Riek Machar è stato posto agli arresti domiciliari, segnando una nuova tappa nel riacceso scontro tra questi e il ... agensir.it Gli arresti che fanno vacillare l’accordo di pace in Sud Sudan - In Sud Sudan, il paese più giovane del mondo, stanno per finire sette anni di relativa calma? internazionale.it Sud Sudan in bilico tra guerra e pace, la Chiesa si propone per mediare. Il vescovo Carlassare: “Riprenda il dialogo tra le parti” - Ci auguriamo che il dialogo fra le parti politiche riprenda quanto prima perché la popolazione non diventi vittima delle ... agensir.it Leone XIV, primo Urbi et Orbi di Natale Pace in Terrasanta. Focus su Israele, Palestina, Libano, Siria Lo sguardo all’Europa, all’America Latina Lo sguardo su Sudan, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Mali Le situazioni dimenticate, da - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.