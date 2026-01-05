Successo sofferto per la Mens Sana I biancoverdi superano San Miniato

La Mens Sana conquista una vittoria difficile contro San Miniato, con un punteggio di 76-65. La partita, equilibrata per gran parte, si è decisa negli ultimi quarti grazie a una buona performance della squadra biancoverde. I risultati parziali testimoniano una gara combattuta, con i giocatori che hanno mostrato determinazione e coordinazione. La vittoria permette alla Mens Sana di mantenere un buon ritmo nel campionato.

MENS SANA 76 ETR. SAN MINIATO 65 (15-17; 37-32; 57-55) MENS SANA: Belli 5, Pannini 15, Calviani 8, Cerchiaro 5, Yarbanga 18, Pucci 14, Cesaretti ne, Lodoli ne, Moretti ne, Nepi 4, Prosek 5, Jokic 4. Allenatore Vecchi SAN MINIATO: Ermelani ne, Zaccagna ne, Camara, Bellachioma 21, Mele 7, Scardigli 9, Iacopini ne, Capozio 6, Granchi ne, Baldares 9, Cravero 4, Lovato 9. Allenatore Martelloni SIENA – La Mens Sana si riscatta dopo lo stop di Cecina e inizia il nuovo anno con un successo sofferto contro San Miniato. Vecchi in avvio opta per il rientrante Belli ma è San Miniato, con l'ottimo Lovato, a partite meglio: 2-5.

