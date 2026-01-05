Strano ma vero! Il marito di Rania di Giordania ebbe un ruolo in Star Trek nel 1996 Guarda il video

Nel 1996, il marito di Rania di Giordania ha partecipato a un episodio di Star Trek, un aneddoto poco conosciuto. Questa curiosità rivela come anche le famiglie reali possano avere aspetti sorprendenti e inaspettati. Scopri di più su questa improbabile incursione nel mondo dello spettacolo e lasciati sorprendere da una storia poco nota ma interessante.

«Robe da non credere» verrebbe da commentare. Perché molte cose strane accadono nelle famiglie reali ma, raramente, qualcuno dei suoi membri ha ottenuto un ruolo sul grande schermo. Ebbene sì: non tutti lo sanno ma re Abdallah di Giordania, 63 anni, ha avuto un cameo in un film cult. Non adesso. Non il mese scorso. Ma qualche anno fa, prima che diventasse re. E oggi vi raccontiamo i dettagli. Re e regine sul grande schermo: i precedenti. È vero: ci sono state attrici poi entrate a corte – una su tutte, Meghan Markle -. E ci sono stati dive e dive di Hollywood che si sono prestati a interpretare re, regine, principi o principesse (Helen Mirren in The Queen o Colin Firth in Il discorso del re per citarne un paio). 🔗 Leggi su Amica.it

