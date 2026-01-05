Strani accordi la musica che racconta la narrativa contemporanea

Si inaugura l’8 gennaio 2026, alle 18.30, presso la Biblioteca Ricchetti (via Sparano 145, Bari), la rassegna letteraria “Strani accordi”, promossa dall’associazione Donne in Corriera in collaborazione con Florestano Edizioni.Con cadenza mensile, la rassegna proporrà incontri dedicati alla. 🔗 Leggi su Baritoday.it

