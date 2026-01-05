Strani accordi la musica che racconta la narrativa contemporanea
Il 8 gennaio 2026, alle 18.30, presso la Biblioteca Ricchetti di Bari, si apre la rassegna letteraria “Strani accordi”. Promossa dall’associazione Donne in Corriera e realizzata in collaborazione con Florestano Edizioni, questa iniziativa invita il pubblico a scoprire come la musica possa raccontare le narrazioni contemporanee, offrendo uno sguardo autentico sulle storie e le voci di oggi.
