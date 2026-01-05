Stranger Things rilancia anche Prince
Stranger Things è una delle serie tv che, negli ultimi anni, ha ottenuto un successo clamoroso presso la generazione X e, lo scorso Capodanno, ha chiuso i battenti con l’ultima puntata, attesissima e per questo molto seguita puntata. Una fiction in cinque stagioni che ha fatto della fantascienza-horror un proprio cavallo di battaglia ma che ha generato anche un altro fenomeno sul piano musicale. In particolare, ha rilanciato alla grande Prince, l’artista di Minneapolis che ci ha lasciati nel 2016. Due sue canzoni, Purple rain e When doves cry, difatti, sono state inserite nell’ultima puntata e hanno vissuto un rilancio inatteso tornando in auge nella classifica di Spotify. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
