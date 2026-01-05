Stranger Things è una delle serie tv che, negli ultimi anni, ha ottenuto un successo clamoroso presso la generazione X e, lo scorso Capodanno, ha chiuso i battenti con l’ultima puntata, attesissima e per questo molto seguita puntata. Una fiction in cinque stagioni che ha fatto della fantascienza-horror un proprio cavallo di battaglia ma che ha generato anche un altro fenomeno sul piano musicale. In particolare, ha rilanciato alla grande Prince, l’artista di Minneapolis che ci ha lasciati nel 2016. Due sue canzoni, Purple rain e When doves cry, difatti, sono state inserite nell’ultima puntata e hanno vissuto un rilancio inatteso tornando in auge nella classifica di Spotify. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - “Stranger Things” rilancia anche Prince

Leggi anche: Dopo Kate Bush, riecco Prince: Stranger Things 5 riporta in vita Purple Rain per il finale e c’è un motivo specifico

Leggi anche: Purple Rain colonna sonora del finale di Stranger Things 5: testo, traduzione e significato della canzone di Prince

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“Stranger Things” rilancia Prince e Kate Bush; Effetto Stranger Things: Prince vola in streaming e il finale con Heroes di Bowie chiude in gloria la serie; Stranger Things 5, il finale rilancia Prince: boom di ascolti per “Purple Rain” e “When Doves Cry” dopo l’ultimo episodio; Pandori ritirati, rischio per la sicurezza: cos'hanno trovato dentro.

Stranger Things e Prince: come “Purple Rain” e “When Doves Cry” hanno cambiato il finale della serie - Un lungo negoziato creativo, un vinile decisivo e due canzoni leggendarie che, dopo l’episodio conclusivo, sono schizzate ai vertici dello streaming globale ... msn.com