Strane nozze e vecchie fiamme Si riaprono le porte del Barlume

Le nuove storie de I delitti del Barlume, arrivano su Sky Cinema, portando con sé intrighi e vecchie amicizie. Mentre Pasquali cerca di evitare un matrimonio improbabile, emerge dal passato di Massimo un volto noto dell’università, Olivia. Questa collezione Sky Original, ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi, offre un’ambientazione ricca di mistero e personaggi in evoluzione, mantenendo la tipica sobrietà e precisione narrativa.

Mentre Pasquali tenterà di scampare al matrimonio con Susanita con metodi a dir poco surreali, ecco che spunta dal passato di Massimo – che aveva deciso di chiudere con le donne – una vecchia conoscenza dei tempi dell'università, Olivia: da oggi arrivano su Sky Cinema le nuove storie (tre in tutto) de I delitti del Barlume, la collection Sky Original liberamente ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi (Sellerio Editore). Si parte con Il gioco delle coppie in onda stasera su Sky Cinema Uno e in streaming su Now. In questo primo film, diretto da Roan Johnson (anche produttore creativo), ritroveremo Filippo Timi-Massimo Viviani, Lucia Mascino-Fusco, i "Bimbi" Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli e Marco Messeri; e ancora Enrica Guidi-Tizi, Corrado Guzzanti- Pasquali e Stefano Fresi-Beppe.

