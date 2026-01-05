Strage sulla statale due giovanissimi morti | un altro gravissimo La disperazione dei soccorsi

Una domenica come tante altre si è improvvisamente trasformata in una giornata di dolore, dopo un grave incidente sulla statale. Due giovani hanno perso la vita, un altro è rimasto gravemente ferito. La scena ha suscitato grande sgomento tra i soccorritori e la comunità, sottolineando la fragilità della vita e l’importanza della sicurezza sulle strade.

Una domenica che doveva scorrere come tante altre si è trasformata, nel giro di pochi istanti, in una tragedia che ha lasciato senza parole amici, famiglie e un intero quartiere. Due giovanissimi hanno perso la vita in un violento schianto avvenuto nella tarda mattinata del 4 gennaio 2026, mentre un terzo ragazzo lotta per riprendersi dopo essere rimasto gravemente ferito. Una dinamica improvvisa, brutale, che ha spezzato sogni e progetti di adolescenti che si affacciavano appena alla vita adulta. >> “Ci serve subito, è urgente”. Crans Montana, l’appello dell’ospedale italiano dove sono ricoverati 8 ragazzi gravi Le vittime sono Andrea Liddi, 18 anni, e Davide Capuozzo, 17, entrambi residenti nella zona di Poggiofranco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Gravissimo incidente stradale, tutti i giovanissimi a bordo: scene di disperazione Leggi anche: “Morti e feriti”. Gravissimo incidente stradale all’alba, inferno sulla statale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Strage di Crans-Montana, domenica mattina in arrivo al Villa Scassi una 55enne ustionata; Bari, provano la moto ma investono un pedone: morti due ragazzi di 17 e 18 anni, grave un coetaneo; Strage in Svizzera, la diretta. Palazzo Chigi: «Sei italiani dispersi e 13 feriti». Fuoco partito partito dalle candele sulle bottiglie.... Moto, incidente mortale a Bari: vittime due giovanissimi - Un diciottenne sul mezzo a due ruote ha investito un 17enne trascinandolo per decine di metri: entrambi sono morti, ferito l'altro passeggero del veicolo ... msn.com

Strage del sabato sera, due giovanissimi morti in un incidente a Sibari - L'Alfa Romeo Mito è ferma al semaforo del bivio che porta al canale degli Stombi, nel comune di Cassano allo Jonio. rainews.it

Strage lungo la Statale Adriatica, lacrime per Eleonora: “Sconvolti”. L’allarme: “Strade senza sicurezza” - Ferrara, 13 ottobre 2025 – Mentre l’asfalto è ancora bagnato di sangue e gli occhi di lacrime, la strage di sabato sull’Adriatica getta nuovo sale sull’eterna ferita della sicurezza stradale. ilrestodelcarlino.it

Origini calabresi, cuore da eroe: il racconto di Paolo Campolo dopo la strage di Capodanno a Crans Montana: C’è anche un pezzo di Calabria nella tragedia che ha sconvolto Crans Montana la notte di Capodanno, dove oltre 40 persone hanno perso la vita a - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.