Strage di Crans-Montana | tra le vittime anche Noa Thévenot calciatore di 14 anni del Sochaux

Tra le vittime del rogo che ha distrutto il bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio c’è anche il 14enne Noa Thévenot El Kaim Billah, giovane calciatore del Sochaux e figlio di un dirigente del club francese. Il giovane si trovava nella nota località per festeggiare il capodanno insieme ad alcuni amici, quando è rimasto coinvolto nella tragedia che ha causato 40 morti (6 italiani) e oltre 100 feriti, aprendo interrogativi drammatici sulle condizioni di sicurezza. A comunicarlo è stato lo stesso club francese con una nota sul proprio sito ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

