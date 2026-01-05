Strage di Crans-Montana oggi il rientro delle salme delle vittime italiane L’ambasciatore | Il soffitto del locale non era ignifugo – La diretta

Oggi, in Italia, rientrano le salme delle vittime italiane dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. L’ambasciatore ha sottolineato che il soffitto del locale non era ignifugo. La notizia segna un momento di tristezza e riflessione sulla sicurezza e le responsabilità di tali tragedie.

Arrivano in Italia oggi, lunedì 5 gennaio, i corpi delle giovanissime vittime italiane dell' incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Si tratta di Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo e Riccardo Minghetti. Il sesto feretro non sarà imbarcato, dal momento che Sofia Prosperi viveva a Lugano. Nel frattempo, sono state identificate tutte le 40 vittime, di cui 14 minorenni, della Strage di Capodanno al disco-bar Le Constellation.

