Strage di Crans Montana le bare bianche verso l' Italia Mercoledì minuto di silenzio nelle scuole

Le bare bianche dei cinque ragazzi italiani deceduti nell’incendio di Crans Montana sono state trasportate in Italia dall’aeroporto di Sion. Dopo un minuto di silenzio nelle scuole, il paese si stringe intorno alle famiglie colpite da questa tragedia. La vicenda ha suscitato grande cordoglio e richiama l’attenzione sulla sicurezza delle strutture pubbliche e sulla prevenzione degli incidenti.

Le bare bianche con cinque dei sei ragazzi italiani morti nel rogo della discoteca 'Le Constellation' sono state imbarcate all'aeroporto di Sion su un C-130 dell'Aeronautica dopo l'omaggio di un picchetto d'onore svizzero. A bordo sono presenti tre familiari. Il raccoglimento Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del.

