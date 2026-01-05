Strage di Crans-Montana il triste rientro | atterrate in Italia le salme di 5 ragazzi morti

Il rientro delle salme delle cinque giovani vittime dell’incendio di Crans-Montana è avvenuto a Roma-Ciampino. Tra i defunti figura Riccardo Minghetti, 16 anni, deceduto nel tragico incidente della notte di Capodanno. La comunità italiana si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa e grave, nel rispetto della memoria dei giovani e delle loro famiglie.

Roma, 5 gennaio 2026 – È atterrato a Roma-Ciampino l'aereo dell'Aeronautica con a bordo Riccardo Minghetti, il 16enne deceduto nel rogo di Crans Montana, la notte di Capodanno. Ad accoglierlo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Qualche ora prima, intorno alle 13, all'aeroporto militare di Milano Linate è arrivato il volo di Stato dell'aeronautica, un C-130, che ha trasportato le salme delle vittime di Crans Montana. I feretri di Chiara Costanzo, Achille Baroni, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti, saranno trasferiti a Milano (Baroni e Costanzo), Bologna (Tamburi) e Genova (Galeppini).

