Strage di Crans-Montana il triste rientro | atterrate in Italia le salme dei ragazzi morti

Le salme dei giovani vittime della tragedia di Crans-Montana sono state trasferite in Italia. Questa mattina, l’aereo dell’Aeronautica Militare è atterrato a Roma-Ciampino con a bordo Riccardo Minghetti, il 16enne deceduto nel incendio della notte di Capodanno. La comunità si stringe attorno alle famiglie coinvolte in un momento di grande dolore.

Roma, 5 gennaio 2026 – È atterrato a Roma-Ciampino l'aereo dell'Aeronautica con a bordo Riccardo Minghetti, il 16enne deceduto nel rogo di Crans Montana, la notte di Capodanno. Ad accoglierlo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Qualche ora prima, intorno alle 13, all'aeroporto militare di Milano Linate è arrivato il volo di Stato dell'aeronautica, un C-130, che ha trasportato le salme delle vittime di Crans Montana. I feretri di Chiara Costanzo, Achille Baroni, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti, saranno trasferiti a Milano (Baroni e Costanzo), Bologna (Tamburi) e Genova (Galeppini).

