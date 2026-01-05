Strage di Crans-Montana chi sono le sei vittime italiane

La strage di Crans-Montana ha causato la perdita di sei giovani italiani coinvolti nell’incidente avvenuto nel locale “Le Constellation” a Capodanno. Questo tragico evento ha suscitato grande dolore e attenzione, evidenziando le conseguenze di una tragedia che ha colpito le famiglie e le comunità italiane. Di seguito, vengono presentate le informazioni sulle vittime di questa dolorosa vicenda.

Sono sei le giovani vite di ragazzi italiani distrutte nella strage di Capodanno nel locale svizzero "Le Constellation" a Crans-Montana. Oggi un volo di Stato riporterà in Italia le loro salme. Si tratta del 16enne bolognese Giovanni Tamburi, il 16enne milanese Achille Barosi, il quasi 17enne genovese Emanuele Galeppini, la 16enne milanese Chiara Costanzo, la 15enne italosvizzera Sofia Prosperi e il 16enne romano Riccardo Minghetti. Emanuele Galeppini, originario di Rapallo (Genova) ma residente a Dubai, era un promettente golfista e grande tifoso del Genoa. Nato il 21 gennaio 2009, aveva quasi 17 anni.

