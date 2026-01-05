Strage di Crans Montana atterrate a Linate le bare bianche degli italiani Mercoledì minuto di silenzio nelle scuole

All’aeroporto di Linate sono arrivate le bare bianche degli italiani deceduti nella tragedia di Crans-Montana. Il volo di Stato ha riportato in Italia cinque dei sei giovani coinvolti, mentre mercoledì si terrà un minuto di silenzio nelle scuole per ricordarli. Un momento di raccoglimento e riflessione condiviso dalla comunità.

È atterrato all'aeroporto militare di Milano Linate il volo di Stato che ha riportato in Italia cinque dei sei giovani italiani morti nella strage di Crans-Montana. I feretri appartengono ai due amici milanesi Achille Barosi e Chiara Costanzo, al bolognese Giovanni Tamburi e al genovese Emanuele Galeppini, che due cortei riporteranno nelle loro rispettive città.

