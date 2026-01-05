Strage di Crans Montana atterra a Linate l’aereo con le salme di cinque ragazzi

Da monzatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Linate sono atterrate le cinque salme dei giovani italiani deceduti nell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera. Le salme sono state trasportate con un volo di Stato, segnando il ritorno in Italia delle vittime di questa tragica vicenda. La vicenda ha suscitato cordoglio e riflessione nel paese, mentre si prosegue con le procedure di identificazione e ricognizione.

Sono rientrate in Italia con un volo di Stato cinque delle sei salme dei giovani italiani morti nell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera. Alle 12.55 di lunedì 5 gennaio il C130 dell’Aeronautica Militare è atterrato all’aeroporto di Linate. Da qui, quattro feretri verranno trasferiti via terra. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

strage di crans montana atterra a linate l8217aereo con le salme di cinque ragazzi

© Monzatoday.it - Strage di Crans Montana, atterra a Linate l’aereo con le salme di cinque ragazzi

Leggi anche: Strage Crans, l'aereo con le salme dei ragazzi italiani è atterrato a Linate | Le vittime 

Leggi anche: Strage Crans, l'aereo con le salme dei ragazzi italiani verso Linate. L'ambasciatore: i gestori da noi li avrebbero arrestati | Le vittime 

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

; ; ; .

strage crans montana atterraStrage Crans-Montana, a Linate il C 130 con le salme di 5 ragazzi italiani - Video - 130 dell’Aeronautica militare con a bordo le salme di 5 dei sei ragazzi italiani deceduti nell’incendio di Crans Montana è atterrato all’aeroporto militare di Milano Linate. adnkronos.com

strage crans montana atterraStrage Crans-Montana, in Italia le salme di 5 dei 6 ragazzi morti nell'incendio - Questa mattina un corteo funebre è partito dal Centro funerario di Sion verso l’aeroporto militare della stessa città dove le salme sono state imbarcate ... adnkronos.com

strage crans montana atterraCrans-Montana, atterrato a Linate il volo con le salme degli italiani - Sono in arrivo in Italia nelle prossime ore le salme dei giovani italiani che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno a Crans- ilgazzettino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.