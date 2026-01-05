Strage di Crans Montana atterra a Linate l’aereo con le salme di cinque ragazzi

A Linate sono atterrate le cinque salme dei giovani italiani deceduti nell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera. Le salme sono state trasportate con un volo di Stato, segnando il ritorno in Italia delle vittime di questa tragica vicenda. La vicenda ha suscitato cordoglio e riflessione nel paese, mentre si prosegue con le procedure di identificazione e ricognizione.

