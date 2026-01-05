Strage di Crans-Montana arriva l’annuncio sugli undici feriti ricoverati

L’ospedale Niguarda di Milano ha fornito un aggiornamento sullo stato di salute degli undici feriti ricoverati a seguito della tragedia di Crans-Montana. Nel giorno in cui rientrano in Italia i feretri dei giovani italiani vittime dell’incidente, si forniscono informazioni sulla loro condizione clinica e sui trattamenti in corso, in un momento di particolare attenzione e rispetto per le famiglie coinvolte.

Nel giorno in cui rientrano in Italia i feretri dei ragazzi italiani morti nella tragedia di Crans-Montana, dall' ospedale Niguarda di Milano arriva un aggiornamento dettagliato sullo stato di salute dei feriti trasferiti in Lombardia. Al momento sono 11 i pazienti ricoverati nella struttura milanese, che ha potenziato l'attività del proprio Reparto Grandi Ustionati per far fronte all'emergenza. La maggior parte dei ricoverati appartiene alla fascia adolescenziale: quasi tutti hanno tra i 15 e i 16 anni, con l'eccezione di due donne adulte, rispettivamente di 29 e 55 anni. Il gruppo rappresenta una componente significativa dei superstiti italiani coinvolti nell'evento drammatico avvenuto in Svizzera.

Strage a Crans Montana: le salme rientrate in Italia. Identificati i 116 feriti - ono atterrati oggi, 5 gennaio 2026, all'aeroporto militare di Linate i feretri di quattro delle sei vittime italiane della strage di Crans- firenzepost.it

Strage Crans-Montana, in Italia le salme di 5 dei 6 ragazzi morti nell'incendio - Questa mattina un corteo funebre è partito dal Centro funerario di Sion verso l’aeroporto militare della stessa città dove le salme sono state imbarcate ... adnkronos.com

Strage Crans-Montana, a Linate il C 130 con le salme di 5 ragazzi italiani - Video x.com

Strage di Crans-Montana, il 7 gennaio minuto di silenzio nelle scuole Identificate le 40 vittime della tragedia di Capodanno in Svizzera. Sei erano giovani italiani, rientro in patria con volo militare L’articolo completo è nel primo commento - facebook.com facebook

