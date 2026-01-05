Strage di Crans le salme dei ragazzi italiani sono a Milano L' omaggio di Sala e La Russa L' ambasciatore | ' Famiglie chiedono giustizia'

Le salme dei giovani italiani vittime dell’incendio di Crans-Montana sono state riportate a Milano. Le autorità, rappresentate da Sala e La Russa, hanno reso omaggio alle vittime, mentre l’ambasciatore ha sottolineato le richieste delle famiglie di giustizia. L’incidente di Capodanno ha causato 40 morti e numerosi feriti, suscitando dolore e attenzione internazionale.

Strage Crans-Montana, in Italia le salme di 5 dei 6 ragazzi morti nell'incendio - Questa mattina un corteo funebre è partito dal Centro funerario di Sion verso l’aeroporto militare della stessa città dove le salme sono state imbarcate ... adnkronos.com

Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane - Sono sei le giovani vite di ragazzi italiani distrutte nella strage di Capodanno nel locale svizzero “Le Constellation” a Crans- tpi.it

Strage Crans-Montana, oggi il rimpatrio di 5 delle 6 vittime italiane del rogo in Svizzera https://qds.it/strage-crans-montana-rimpatrio-5-vittime-italiane-farnesina-5-cronaca-svizzera/ - facebook.com facebook

Crans Montana, 5 dei 6 ragazzi morti nella strage tornano oggi in Italia x.com

