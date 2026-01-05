Strage di Crans le salme dei ragazzi italiani sono a Milano L' omaggio di Sala e La Russa L' ambasciatore | ' Famiglie chiedono giustizia'
Le salme dei giovani italiani vittime dell’incendio di Crans-Montana sono state riportate a Milano. Le autorità, rappresentate da Sala e La Russa, hanno reso omaggio alle vittime, mentre l’ambasciatore ha sottolineato le richieste delle famiglie di giustizia. L’incidente di Capodanno ha causato 40 morti e numerosi feriti, suscitando dolore e attenzione internazionale.
