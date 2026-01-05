Strage di Capodanno il 7 gennaio un minuto di silenzio nelle scuole per i 6 studenti morti
Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane si terrà un minuto di silenzio in ricordo dei sei studenti morti nell’incendio di Crans-Montana. Questo gesto vuole essere un momento di riflessione e solidarietà, dedicato alle vittime di quella tragica notte. La cerimonia si inserisce nel rispetto e nella memoria, per ricordare l’importanza della sicurezza e della comunità scolastica.
Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana. I sei italiani morti a Capodanno nel rogo del bar discoteca Le Constellation sono tutti studenti. "In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio”, ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Iltempo.it
