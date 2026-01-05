Strage Crans-Montana spunta una richiesta di ampliamento del locale | il Comune replica alle accuse

Dopo la tragedia di Crans-Montana, emergono nuovi dettagli sul locale Le Constellation, inclusa una richiesta di ampliamento presentata prima dell’incendio. Il Comune risponde alle accuse, mentre l’inchiesta e i documenti della RTS potrebbero ridefinire le responsabilità. Questa situazione evidenzia l’importanza di approfondire le circostanze che hanno portato alla tragedia, ancora al centro del dibattito pubblico e delle indagini ufficiali.

L'inchiesta e i documenti della RTS. A distanza di giorni dalla tragedia che ha sconvolto la Svizzera, nuovi documenti rischiano di riscrivere il perimetro delle responsabilità legate all'incendio del locale Le Constellation di Crans-Montana, costato la vita a 40 persone e provocato oltre cento feriti. A far emergere elementi finora inediti è un'inchiesta della Radiotelevisione svizzera romanda (RTS), che rivela come i gestori del locale, Jacques Moretti e Jessica Moretti, avessero presentato una richiesta di ampliamento strutturale appena un mese prima del rogo. Una circostanza che apre interrogativi pesanti, mentre il Comune annuncia una presa di posizione ufficiale.

