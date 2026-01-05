Strage Crans-Montana rientrate le salme delle vittime italiane | il volo atterrato a Linate

Sono rientrate all’aeroporto di Linate le salme delle cinque vittime italiane dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Il volo dell’Aeronautica militare ha riportato in Italia i corpi di Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo e Riccardo Minghetti, giovani vittime di una tragedia che ha colpito profondamente le loro famiglie e la comunità.

